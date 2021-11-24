РИАМО - 24 ноя. В 30 столичных поликлиниках, которые были ранее капитально отремонтированы, врачи провели почти 2 млн приемов пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Замглавы городского департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай отметил, что работы по модернизации поликлиник в мегаполисе позволяют повысить уровень комфорта для пациентов и медиков.
По его словам, в мегаполисе проводится масштабная программа по внедрению нового стандарта в сфере здравоохранения. В рамках нее проводится капремонт поликлиник. В программу включены порядка 200 зданий, в 30 из них работы окончены.
В обновленных поликлиниках обустраивают комфортные зоны ожидания. Там есть телевизоры и кулеры с питьевой водой, для детей - игровые зоны.
Поликлиники оснащают современным цифровым оборудованием. Среди которого: маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а еще оборудование для проведения функциональной диагностики. В обновленных филиалах ведут прием врачи 8 самых востребованных направлений.
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