РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Свыше 350 дольщиков, купивших квартиры в корпусе №17 проблемного жилого комплекса «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске, в ближайшее время смогут получить ключи, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав участников долевого строительства.

Фонд защиты прав участников долевого строительства получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома №17 в ЖК «Опалиха О3» в Красногорске.

«Разрешение на ввод выдано министерством жилищной политики Московской области 23 ноября 2021 года. Это важное и радостное событие для граждан. В указанном доме квартиры приобрели более 350 человек. В ближайшее время мы планируем приступить к записи на выдачу ключей», – сообщил генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

Общая площадь дома №17 составляет более 25 тыс. кв. м, в том числе жилая – 15,3 тыс. кв. м. Он состоит из 10 секций переменной этажности. В его составе сдана 331 квартира. На первом этаже в секции 4 расположены коммерческие помещения.

Всего в составе ЖК «Опалиха О3» бывшего застройщика ГК «Урбан Групп» было запроектировано 7 домов. По состоянию на сегодняшний день пять объектов введены в эксплуатацию – корпуса №№7, 14, 15, 16, 18. Восстановлены права более 2 тыс. человек.

В настоящее время ведутся строительные работы по дому №19. Объект планируется сдать до конца 2021 года. После завершения строительства более 300 дольщиков получат квартиры.