РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Житель Реутова украл из подъезда одного из домов электросамокат и продал его, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее электросамокат из тамбурного помещения одного из домов на улице Мира. Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 35-летний местный житель. Украденный самокат злоумышленник продал, а денежные средства потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.