РИАМО - 24 ноя. Близкие, коллеги и поклонники Нины Руслановой прощаются с народной артисткой России в Москве. Траурная церемония проходит в фойе большого зала Дома кино, передает корреспондент РИАМО.

Воспоминаниями о Руслановой и работе с ней поделились актеры Борис Галкин, Карина Мишулина.

Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Похороны артистки состоятся на Троекуровском кладбище.

Дебют Руслановой в кино состоялся в 1967 году в картине «Короткие встречи». В этом фильме с начинающей актрисой играл легендарный Владимир Высоцкий. За эту роль артистка впоследствии получила кинопремию «Ника».

Нина Русланова снялась примерно в 150 кинокартинах. Зрители полюбили ее за роли в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «Собачье сердце», «Кин-дза-дза!».

За свои талантливые работы Русланова получила отечественные и международные кинонаграды. Международный Кембриджский биографический центр включил Русланову в список «2000 выдающихся артистов XX века».

В память о народной артистке в Москве могут установить памятную табличку.

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