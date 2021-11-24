РИАМО - 24 ноя. Более 13 миллионов рублей составил общий объем штрафов за несвоевременное ПЦР-тестирование приехавших из-за рубежа граждан, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач по региону Ольга Микаилова.

«Управлением ведется работа по выявлению лиц, прибывших на территорию Московской области из-за рубежа и не прошедших тестирование в установленные сроки. Всего с 1 августа 2020 года на территорию Московской области прибыло более 1,1 миллиона человек. Выявлено инфицированных около 3,5 тысяч», - сказала Микаилова.

Она отметила, что за непроведение своевременных тестирований на Covid-19 составлено более 350 тысяч протоколов по привлечению к ответственности.

«Судами наложены штрафы на сумму более 13 миллионов рублей», - уточнила Микаилова.

Также проводятся рейдовые проверки на соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции на объектах.

«По состоянию на 18 ноября выписано более 60 тысяч штрафов за несоблюдение масочного режима. Это говорит о том, что мы как граждане не соблюдаем меры предосторожности», - сказала Микаилова.

Она отметила, что также осуществляется контроль за самоизоляцией заразившихся коронавирусом и тех, с кем они контактировали.

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