РИАМО - 24 ноя. Около 80% заболевших коронавирусом в Подмосковье связывают свое заражение с посещением общественных мест и использованием пассажирского транспорта, сообщила главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

«При эпидемиологическом анализе источника заражения установлено, что 45% инфицированных связывают заболевание с посещением мест общественного пользования, 35% - с использованием общественного транспорта», - сказала Микаилова.

Она уточнила, что только 10% заболевших заразились Covid-19 от членов семьи.

«Выявляемость контактных лиц составляет стабильно 6-7 человек на одного заболевшего», - подчеркнула главный государственный санитарный врач по региону.

Ранее она отметила, что темпы заболевания коронавирусом в Московской области начали снижаться. Это произошло благодаря принятым в регионе ограничительным мерам.

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