РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. Электроэнергию на несколько часов отключат в ряде домов, СНТ, детском саду и школе Подольска в среду из-за плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

АО «Мособлэнерго» планово отключит электроэнергию на Красногвардейском бульваре в домах №№1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, Октябрьский проезд, 23А, в частном секторе на улице Беляевская с 9:00 до 12:00 в связи с заменой рубильника на ТП-253. Также в поселке радиоцентра Романцево в домах №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, в детском саду и школе №11, СНТ «Связист» и «Надежда» с 13:00 до 16:00.

Света не будет в связи с проведением техобслуживания ЗТП.