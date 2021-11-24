РИАМО - 24 ноя. В Московской области было зафиксировано более полумиллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией, темпы заболевания начали снижаться, сообщила главный государственный санитарный врач по региону Ольга Микаилова.

«На 23 ноября в Московской области зарегистрировано 576 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции. Это больше полумиллиона заболеваний», - сказала Микаилова.

Она отметила, что благодаря принятым ограничительным мерам, в том числе введению ранее нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, темпы заболевания начали снижаться.

«На прошедшей неделе (46-я неделя - ред.) зарегистрировано 12,4 тыс. случаев заболеваемости, что ниже на 35% по сравнению с 45 неделей», - уточнила Микаилова.

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