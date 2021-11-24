РИАМО - 24 ноя. В вопросе вакцинации от коронавируса следует слушать профессионалов, которые каждый день спасают жизни людей, а не тех, кто спекулирует на теме Covid-19, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В среду известные отечественные врачи опубликовали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса. Его подписали 11 человек, среди которых главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 им. Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 им. Ворохобова Андрей Шкода. Они также пригласили антипрививочников в «красные зоны» больниц.

«Сегодня, к сожалению, очень много тех, кто сознательно и несознательно спекулирует на теме вакцинации, пытается заработать политические очки. Не верьте слухам и теориям заговора, послушайте профессионалов, которые уже два года спасают жизни людей», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что профессионалы рекомендуют всем прививаться, чтобы остановить пандемию и защитить свое здоровье. Вакцинация - единственный способ это сделать.

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