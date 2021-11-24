РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Концерт известного шоумена и актера Александра Реввы, который должен был состояться 30 ноября в подмосковном Красногорске, перенесли на год. Об этом сообщается на официальном сайте концертного зала «Крокус Сити Холл».

«Уважаемые зрители! Концерт Артура Пирожкова, запланированный на 30 ноября 2021 года, переносится на 22 ноября 2022 года. Все ранее приобретенные билеты действительны», - говорится в сообщении.

Ревва в 2009 году придумал образ героя-мачо Артура Пирожкова. Сегодня он вышел за рамки юмористического амплуа и обзавелся армией поклонников благодаря запоминающимся зажигательным хитам «Зацепила», «Алкоголичка», «Чика» и другим.