РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В подмосковном Подольске 25 ноября проведут межведомственную комиссию по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области по промышленной площадке «КМЗ», сообщает администрация округа.

В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции на территории Московской области, администрацией городского округа Подольск принято решение о проведении выездной межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области в соответствии с планом, утвержденным главой муниципалитета, 25 ноября по промышленной площадке «КМЗ» (микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1) дистанционно.

Предложения для включения в повестку заседания комиссии необходимо направлять в МКУ «Центр экономического развития» на электронную почту: admpodol-prognoz@yandex.ru.