РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на Промышленной улице в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС в среду в 01:05 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Промышленная.

«В 01:29 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали 11 человек и три единицы техники.