РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова прокомментировала открытое письмо своих коллег, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду известные российские врачи опубликовали открытое письмо противникам вакцинации. Письмо подписали 11 человек, среди них такие специалисты, как главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко. Алимова выразила солидарность со своими коллегами и прокомментировала обращение.

«Я подписываюсь под каждым их словом. Наш роддом 4 раза был перепрофилирован в ковидный госпиталь! Понимаете, каковы масштабы проблемы для отделения, которое дает 3,5 тыс. родов в год, а оно вынуждено закрываться на инфекционный госпиталь с периодичностью в 2-3 месяца. Поэтому единственный способ остановить наконец, пандемию - вакцинировать максимально большее количество людей. Это бы снизило социальную нагрузку», - сказала Алимова.

Она добавила, что большая часть людей, попадавших к ним и тяжело болеющих, это люди не прошедшие вакцинацию. Алимова также призвала ее противников посетить «красную зону» больницы, чтобы увидеть, что испытывают люди, которые болеют Covid-19.

«Каждая последующая волна протекает более тяжело, с большим количеством летальных исходов. В первую волну среди заболевших не было ни беременных, ни детей. Среди пациентов были в основном люди старше 65 лет. Умирали тогда 70-90-летние. А сейчас хоронят 30 и 40-летних. Главная задача нашего учреждения - давать жизнь людям, а у нас люди умирают. Это противоестественно для роддома», - подчеркнула Алимова.

Она также призвала жителей округа перестать слушать антипрививочников.

«Мне тоже мои знакомые присылают мнения «ведущих биологов и инфекционистов» в соцсетях. Это же абсолютная безграмотность, из-за чего потом в больницы поступают новые тяжелые больные. Посмотрите вокруг, ведь на расстоянии пяти рукопожатий в каждой семье были потери. У знакомых, у близких, у каждого из нас. И если сегодня это не коснулось тебя, это не означает того, что так будет всегда. Только всеобщая вакцинация от коронавируса поможет быстрее вернуться к нормальной доковидной жизни и избежать новых потерь», - подчеркнула Алимова.

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