РИАМО - 24 ноя. Согреться и укрепить иммунитет в холодное время года помогут горячий чай и какао в сочетании с медом, имбирем, перцем или корицей, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Традиционные согревающие напитки - это травяные чаи со специями, это какао, глинтвейн. Всем понятно, что глинтвейн слабоалкогольный, его можно пить только в помещении после улицы», — сказала Соломатина.

Она добавила, что то же самое касается и чая с медом. Пить его перед выходом на холод нельзя, поскольку мед оказывает на организм разогревающие действие. Из-за этого повышается теплоотдача, усиливается потоотделение и тело может быстро охладиться на улице.

Также врач предупредила об опасности употребления алкогольных напитков на холоде.

«Люди часто во время зимних прогулок на лыжах, пикников, походов замерзают и готовят глинтвейн, пунш или пьют другие горячительные напитки. От этого усиливается периферическое кровообращение, но за счет уменьшения центрального. Теплоотдача увеличивается и человек замерзает быстрее», — пояснила Соломатина.

Она добавила, что у выпившего на улице человека складывается ложное ощущение того, что он согрелся. Это обманчивое чувство может привести к тому, что человек замерзнет насмерть на холоде.

Соломатина также посоветовала добавлять к чаю и какао корицу, гвоздику, разные виды перца. Они оказывают разогревающий эффект. Хорошим сочетанием диетолог назвала чай, имбирь и лайм. Помимо ощущения тепла, такой напиток дает поддержку иммунитету, так как имбирь улучшает кровообращение и подавляет патогенную флору, а также воспалительные процессы.