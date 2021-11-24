РИАМО - 24 ноя. В городском округе Котельники проходил конкурс по отбору управляющей компании, которая займется обслуживанием многоквартирного дома. Одну из организаций не допустили к торгам, и Московское областное УФАС России посчитало отказ неправомерным, сообщает пресс-служба ведомства.

Управляющая организация намеревалась принять участие в конкурсе по отбору компании для обслуживания многоквартирного дома в городском округе Котельники, но получила отказ.

В связи с этим подмосковное УФАС России приняло решение привлечь должностных лиц администрации муниципалитета к ответственности.

В отношении сотрудников администрации выписали штрафы в размере по 30 тыс. рублей каждый.