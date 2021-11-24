РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Концерт композитора, автора-исполнителя и музыкального продюсера Максима Фадеева, который должен был состояться 26 ноября в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, отменили, сообщается на официальном сайте концертного зала.

«Уважаемые зрители! Концерт Максима Фадеева, запланированный на 26 ноября 2021 года, ранее перенесенный с 13 ноября 2020 года, отменяется», - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты можно обменять на равнозначные места на мероприятие EMIN 11 декабря 2021 года в «Крокус Сити Холле». Заявку на обмен билетов необходимо направить на электронную почту: support_bilet@crocus-hall.com.

Также билеты можно сдать. Возврат денежных средств осуществляется в течение 180 дней с момента подачи заявления. Подробности по телефону: 8(499)550-00-55.