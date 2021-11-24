РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Две плоскостные парковки почти на 300 машино-мест планируют построить в ЖК «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске, сообщили в администрации муниципалитета.

Пользователь vika_eva_jenya в комментариях к посту в Instagram-аккаунте временно исполняющего полномочия главы горокруга Дмитрия Волкова обратила внимание руководителя муниципалитета на проблемы ЖК «Пятницкие кварталы» и деревни Сабурово в целом. По ее словам, деревня растет, а инфраструктуры при этом нет. В частности, не хватает парковок и отсутствует пункт полиции.

Представитель администрации сообщил в ответ, что по информации, полученной от застройщика ООО «Саб-Урбан», заключен договор с подрядной организацией по строительству двух плоскостных парковок на 140 и 150 машино-мест. В настоящее время решается вопрос финансирования. Планируемый срок начала строительных работ – весна 2022 года.

Он также добавил, что в настоящее время в Сабурове нет свободных помещений для размещения опорного пункта охраны правопорядка. Вопрос о предоставлении нежилого помещения под размещения ОПОП будет проработан с будущим застройщиком последней очереди ЖК «Пятницкие кварталы».