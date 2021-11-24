РИАМО - 24 ноя. Российский рубль укрепился по отношению к доллару и евро в начале торгов на Московской бирже, сообщает Федеральное агентство новостей.

Курс доллара США к рублю опустился на 2 копейки по сравнению со значением на момент закрытия предыдущих торгов и составил 73,24 рубля. Курс евро упал на 6,25 копейки, до 84,4375 рубля.

Банк России увеличил официальный курс доллара на среду на 1,38 рубля, до отметки 74,83 рубля. Курс европейской валюты Центробанк повысил на 1,4 рубля - до 84,17 рубля.