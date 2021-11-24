РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. В вопросе вакцинации от коронавируса не стоит верить тем, кто далек от сферы медицины и не может адекватно оценивать ситуацию. В случае сомнений стоит консультироваться с врачами. Так медики Королева поддержали открытое письмо известных врачей, адресованное антипрививочникам.

В среду известные российские врачи опубликовали открытое письмо противникам вакцинации. Письмо подписали 11 человек. Среди подписавших - главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев.

Врачи в Королеве выразили солидарность со своими коллегами и прокомментировали обращение.

«Вводить людей в заблуждение недопустимо, речь идет о жизни и здоровье. Каждый день мы сталкиваемся с последствиями ковида, вместе с пациентами боремся сначала с вирусом, потом с тяжелыми осложнениями. В сложившихся условиях тяжело всем, и поэтому не стоит слушать тех, кто далек от медицины и не может адекватно оценивать ситуацию», - сказала заведующая отделением сосудистой хирургии городской больницы Татьяна Сухарева.

Ее поддержала врач-инфекционист филиала «Юбилейный» Роза Сивякова.

«Этот вирус беспощаден, и спастись от него можно, только если мы все станем рассуждать трезво и перестанем слушать мифы. Я всегда говорю, что если есть сомнения, придите к врачу и проконсультируйтесь, не нужно слушать тех, кто не знает, о чем говорит, не нужно читать псевдонаучные статьи в интернете. Придите к тем, кто каждый день стоит на страже здоровья, тогда сразу все встанет на свои места», - сказала Сивякова.

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