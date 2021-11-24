РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Водоканал подмосковного Красногорска обратился к абонентам с просьбой передать показания приборов учета воды с 6 по 15 декабря, сообщается на официальном сайте ресурсоснабжающей организации.

«Уважаемые абоненты! В связи с предстоящими новогодними праздничными днями в январе 2022 года АО «Водоканал» информирует вас о изменении периода приема показаний индивидуальных приборов учета с 06 по 15 декабря 2021 года», - говорится в сообщении.

Обычно жители многоквартирных домов должны передать показания с 12 по 22 число через личный кабинет, по электронной почте dogovor@krasvk.ru, по номерам телефона: 8(929)694-29-44 - в автоматическом режиме или 8(495)563-05-92 – операторам.