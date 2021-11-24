РИАМО - 24 ноя. Московское областное УФАС России внесло сведения в отношении ООО «НКС ГРУПП» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения фирмой условий контракта со школой, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Сведения о фирме предоставила средняя общеобразовательная школа №1. Школа заключила с ООО «НКС ГРУПП» контракт на ремонт асфальтового покрытия и отмостки. Так как компания нарушила условия контракта, школа расторгла его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии подмосковного УФАС России ООО «НКС ГРУПП» не предоставило документы, которые бы подтверждали устранение допущенных нарушений в установленный законом срок.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения о компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.