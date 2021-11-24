РИАМО - 24 ноя. В Москве в рамках масштабных ремонтных работ обновят 58 офисов госуслуг «Мои документы», в том числе планируется сделать входные группы центров более удобными для маломобильных граждан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для нас очень важно, чтобы посещение центров госуслуг вызывало у жителей приятные эмоции. Именно поэтому мы стремимся не только постоянно повышать качество обслуживания посетителей и внедрять новые сервисы и услуги, но и совершенствовать сами помещения офисов, делая их удобнее и комфортнее», — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, запланировано провести капитальный ремонт 9 офисов госуслуг, в 13 центрах появятся узлы учета потребляемых коммунальных ресурсов. В 36 офисах отремонтируют входные группы, сделав их доступнее для маломобильных посетителей.

Офисы «Мои документы» — неотъемлемая часть городской инфраструктуры. В центрах предусмотрены окна для приема посетителей с инвалидностью, таблички с использованием шрифта Брайля, работает сервис видеоперевода для слабослышащих.

Кроме того, в «Моих документах» есть кабины для печати фото, вендинговые автоматы, детские уголки и платежные терминалы.