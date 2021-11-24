РИАМО - 24 ноя. В Москве стартовал трек ArchTech программы «Московский акселератор», направленный на поиск перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна помещений, а также технологий умного дома. Заявки поступили от 283 стартапов, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Для подачи заявки претенденты должны были представить готовую разработку или хотя бы минимально жизнеспособный продукт. Из числа заявившихся проектов эксперты отобрали 30 самых перспективных.

«Их ждут практические занятия с наставниками, воркшопы по привлечению финансирования и подготовке выступлений перед потенциальными инвесторами и клиентами. Команды-лидеры получат возможность запустить свои инновационные решения вместе с партнерами трека», - рассказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В число участников вошла облачная платформа с искусственным интеллектом, обучающий продукт для специалистов предприятий с применением VR/AR-, 3D-технологий и другие проекты.

«По итогам акселерационной программы, которая продлится до конца декабря, компании представят свои проекты в рамках демодня», — уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Московский акселератор» был запущен в декабре 2019 года, с тех пор в программе поучаствовали свыше 300 стартапов.