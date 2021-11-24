РИАМО - 24 ноя. Встреча российского «Зенита» и «Мальме» из Швеции завершилась ничьей. На матче Лиги чемпионов команда из Санкт-Петербурга дважды получила право пробить пенальти, сообщает Газета.ru.

Первый гол в матче забил швед Серен Рикс. Затем на 53 минуте футболисты «Зенита» получили право на пенальти. Его поручили реализовать Артему Дзюбе, однако спортсмен не смог отправить мяч в ворота. Уже в конце встречи «Зениту» вновь дали возможность забить пенальти. Счет удалось сравнять защитнику Ярославу Ракицкому.

После матча футболист Серен Рикс, который реализовал единственный гол в пользу Швеции, не согласился с решением судьи о назначении второго пенальти в ворота «Мальме».

«Я буду говорить осторожно. Это не пенальти, но судья посчитал иначе. Это тяжело принять», — отметил Рикс.

Сейчас «Зенит» занимает третье место с четырьмя очками. «Мальме» находится на четвертой строчке с 1 баллом.

Последний тур группового этапа санкт-петербургская команда сыграет с лондонским «Челси». Матч начнется 8 декабря в 20:45 по московскому времени.