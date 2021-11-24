Алименты: кто имеет на них право и как их получить

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Право на алименты закреплено в Семейном кодексе РФ, говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Во-первых, согласно п. 2 ст. 80 СК РФ, если родители не содержат своих детей, то средства на их содержание (алименты) взыскивают в судебном порядке. Во-вторых, в силу ст. 85 СК РФ родители обязаны содержать и своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Аналогична ситуация в случае, когда родители становятся нетрудоспособными, — обязанность заботиться о них ложится на трудоспособных совершеннолетних детей, это указано в ст. 87 СК РФ. Однако дети могут этого не делать, если докажут, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей. Также детей освобождают от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.

Согласно ст. 89 СК РФ, материально поддерживать друг друга должны и супруги. Алименты можно требовать в судебном порядке, если:

- нуждающийся супруг является нетрудоспособным;

- нуждающийся — беременная женщина или женщина, родившая общего ребенка в течение 3 лет;

- нуждающийся супруг осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы.

Право на алименты есть даже у бывших супругов. В соответствии со ст. 90 СК РФ, нуждающийся может требовать финансовой поддержки от бывшего супруга, обладающего необходимыми средствами, при соответствии одному из указанных условий:

- нуждающийся — женщина, которая беременна или родила общего ребенка в течение предыдущих 3 лет;

- нуждающийся бывший супруг осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

- нуждающийся бывший супруг достиг пенсионного возраста не позднее, чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Впрочем, не содержать бывшего супруга можно, если:

- нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного преступления;

- брак был недолгим;

- нуждающийся супруг вел себя недостойно.

Также в ряде случаев алименты могут получать: несовершеннолетние нуждающиеся братья и сестры; несовершеннолетние нуждающиеся внуки; нетрудоспособные бабушки и дедушки; нетрудоспособные нуждающиеся лица, по факту воспитывавшие детей (не менее 5 лет); нетрудоспособные отчим и мачеха (ст. 93, 94, 95, 96, 97 СК РФ). При этом важно, чтобы эти лица не могли получить финансовую поддержку от более близких родственников, например, от отца и матери или от сына, дочери.

Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны одновременно несколько лиц, суд в зависимости от их материального и семейного положения определяет долю участия каждого в выполнении этой обязанности.