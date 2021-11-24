Алименты: кто имеет на них право и как их получить

Кто имеет право на алименты
Право на алименты закреплено в Семейном кодексе РФ, говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Во-первых, согласно п. 2 ст. 80 СК РФ, если родители не содержат своих детей, то средства на их содержание (алименты) взыскивают в судебном порядке. Во-вторых, в силу ст. 85 СК РФ родители обязаны содержать и своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Аналогична ситуация в случае, когда родители становятся нетрудоспособными, — обязанность заботиться о них ложится на трудоспособных совершеннолетних детей, это указано в ст. 87 СК РФ. Однако дети могут этого не делать, если докажут, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей. Также детей освобождают от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.
Согласно ст. 89 СК РФ, материально поддерживать друг друга должны и супруги. Алименты можно требовать в судебном порядке, если:
- нуждающийся супруг является нетрудоспособным;
- нуждающийся — беременная женщина или женщина, родившая общего ребенка в течение 3 лет;
- нуждающийся супруг осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы.
Право на алименты есть даже у бывших супругов. В соответствии со ст. 90 СК РФ, нуждающийся может требовать финансовой поддержки от бывшего супруга, обладающего необходимыми средствами, при соответствии одному из указанных условий:
- нуждающийся — женщина, которая беременна или родила общего ребенка в течение предыдущих 3 лет;
- нуждающийся бывший супруг осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;
- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
- нуждающийся бывший супруг достиг пенсионного возраста не позднее, чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
Впрочем, не содержать бывшего супруга можно, если:
- нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного преступления;
- брак был недолгим;
- нуждающийся супруг вел себя недостойно.
Также в ряде случаев алименты могут получать: несовершеннолетние нуждающиеся братья и сестры; несовершеннолетние нуждающиеся внуки; нетрудоспособные бабушки и дедушки; нетрудоспособные нуждающиеся лица, по факту воспитывавшие детей (не менее 5 лет); нетрудоспособные отчим и мачеха (ст. 93, 94, 95, 96, 97 СК РФ). При этом важно, чтобы эти лица не могли получить финансовую поддержку от более близких родственников, например, от отца и матери или от сына, дочери.
Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны одновременно несколько лиц, суд в зависимости от их материального и семейного положения определяет долю участия каждого в выполнении этой обязанности.
Как подать на алименты
По словам Оксаны Васильевой, есть два пути решения вопроса с алиментами. Стороны могут договориться и заключить соглашение по поводу алиментов в добровольном порядке, заверив его у нотариуса, либо обратиться в суд, если договориться невозможно.
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Как оформить соглашение
Для заключения соглашения нужно обратиться к нотариусу, который заверит документ. Текст такого соглашения стороны могут подготовить заранее самостоятельно. Этот документ имеет юридическую силу исполнительного листа. В случае, если плательщик не выполнит обязательства, его могут передать по месту работы для последующего удержания средств без обращения к приставам или в суд.
Для оформления соглашения потребуются следующие документы:
- паспорта сторон;
- документы, подтверждающие родственную или иную связи (например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка и т. д.);
- банковские реквизиты счета, на который нужно перечислять алименты;
- справки о доходах сторон (форма 2-НДФЛ, можно взять на работе в бухгалтерии).
Важный нюанс: сумма алиментов в добровольном соглашении не может быть ниже той, что можно получить по суду, отметила Наталия Пшеничникова, старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия», — в противном случае документ могут признать недействительным. Также во избежание обращения недобросовестного получателя алиментов в суд с требованием о взыскании задолженности эксперт рекомендует сохранять чеки, банковские выписки и другие доказательства платежей (это касается как добровольной выплаты алиментов, так и выплат по суду).
Как потребовать алименты через суд
Если приходится действовать через суд, необходимо составить иск о взыскании алиментов. Для этого потребуются те же документы, что и в случае с оформлением соглашения через нотариуса. Справку 2-НДФЛ второй стороны можно истребовать через суд, если супруг отказывается предоставить ее добровольно.
В большинстве случаев лучше подавать заявление в мировой суд в порядке приказного производства. Там выносят судебный приказ — постановление о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника. При этом требования о взыскании алиментов на детей должны быть не связаны с установлением или оспариванием отцовства, а должник не должен платить алименты на других детей. В таком случае суд выносит решение в течение пяти дней с момента поступления заявления. По словам Оксаны Васильевой, эта ситуация выгодна для истца, так как процесс идет по упрощенному порядку. Например, стоит подавать заявление на судебный приказ, если женщина находится в декретном отпуске, не работает, а в это время ее муж ушел из семьи.
Если же алименты невозможно истребовать с помощью судебного приказа (например, вторая сторона затягивает дело, не является на слушание, речь идет об установлении отцовства и в ряде других случаев), нужно подавать исковое заявление о взыскании алиментов в районный суд по месту жительства истца или ответчика. По общему правилу дело должны рассмотреть до истечения месяца со дня его поступления в суд.
Марина Николаенко, руководитель практики разрешения семейных и наследственных споров бюро адвокатов «Де-юре», напомнила, что алименты нельзя взыскать с гражданина, если это приведет к невозможности удовлетворения его жизненных потребностей и потребностей членов его семьи, которых он по закону обязан содержать. Иначе говоря, у потенциального плательщика алиментов должны быть средства на эти выплаты.
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Размер алиментов
Размер алиментов устанавливают либо соглашением сторон по желанию, либо в судебном порядке.
Алименты на несовершеннолетних детей в силу ст. 81 СК РФ взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере:
- одной четверти заработка и (или) иного дохода родителейна одного ребенка;
- одной трети заработка и (или) иного дохода родителейна двух детей;
- половины заработка и (или) иного дохода родителейна трех и более детей.
При наличии определенных обстоятельств суд может установить четкий размер алиментов — например, если финансовое состояние родителя, обязанного выплачивать алименты, постоянно меняется. По словам Николаенко, при определении материального положения супругов суд учитывает все виды их доходов, а также любое принадлежащее имущество, в том числе ценные бумаги, паи, вклады, внесенные в кредитные организации, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
В остальных случаях размер алиментов устанавливают по усмотрению суда в твердой фиксированной сумме. Решение принимают с учетом семейного и материального положения лиц.
По словам Пшеничниковой, стоит сразу определить размер выплат в фиксированной сумме. Для обоснования своей позиции можно приложить к судебному иску подробный расчет требуемых средств.
Что грозит неплательщику алиментов
Санкции, перечисленные ниже, касаются всех категорий лиц, которые обязаны платить алименты.
Во-первых, за неуплату алиментов в срок начисляют неустойку в размере 0,1% на каждый день просрочки (ст. 115 СК РФ). Для ее взыскания надо взаимодействовать с судебными приставами (контакты приставов истец получит после рассмотрения своего дела в суде).
Во-вторых, за неуплату алиментов без уважительных причин и за нарушение при этом решения суда или нотариально заверенного договора об уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства применяют одно из следующих наказаний:
- обязательные работы на срок до 150 часов;
- административный арест на срок от 10 до 15 суток;
- наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых не могут применять обязательные работы либо административный арест, в размере 20 тысяч рублей.
А если неплательщик подвергается повторному привлечению к административной ответственности в течение года по той же причине, то ему грозит, согласно ст. 157 УК РФ, одно из следующих наказаний:
- исправительные работы на срок до года;
- принудительные работы на срок до года;
- арест на срок до 3 месяцев;
- лишение свободы на срок до года.
Есть и другие санкции. Так, если задолженность более 10 тысяч рублей, могут забрать водительские права, пока гражданин не выплатит алименты (ст. 67.1 федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). К тому же, если долг превысил указанную сумму, неплательщика не выпустят за границу.
Наконец, при злостном уклонении от уплаты алиментов на детей могут лишить родительских прав (ст. 69 СК РФ).
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