РИАМО - 24 ноя. Утром в среду на перегоне Бужаниново – 81 км Ярославского направления Московской железной дороги была остановлена электричка Александров – Москва. Причиной стал обрыв контактного провода, сообщает пресс-служба МЖД.

Из-за этого были задержаны электрички из Александрова в Москву и пригородный поезд Александров – Поварово-3.

На место происшествия отправилась бригада энергетиков. Принимаются все меры для сокращения опоздания поездов.

Посмотреть информацию о движении электричек можно на сайте РЖД.