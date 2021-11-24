РИАМО - 24 ноя. Ночь на среду в столице стала самой холодной с начала осени. Так, в новой Москве температура опустилась до минус 10,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве минимальная температура воздуха составила сегодня под утро минус 6,8, что на 0,8 градуса холоднее предыдущей ночи», — написал Тишковец в своем аккаунте в Instagram.

Самую низкую температуру зафиксировали в селе Михайловское в новой Москве – здесь ночью похолодало до минус 10,2 градуса.

Как отметил синоптик, такая температура ниже положенного для этого времени года на 3-4 градуса. Она соответствует климатической норме декабря.