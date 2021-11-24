РИАМО - 24 ноя. Четырехэтажную детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят на севере столицы, ее планируют ввести в эксплуатацию в конце 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новое медицинское учреждение будет находиться по адресу: Вятская улица, владения №37–39. В настоящее время завершено возведение здания, специалисты проводят работы во внутренних помещениях.

Поликлиника будет соответствовать новому московскому стандарту. Внутри будут располагаться просторный холл, зоны комфортного ожидания для пациентов, а также буфет.

В медицинском учреждении организуют кабинет дежурного врача, помещения для приема анализов. Учреждение оснастят современным медицинским оборудованием.

Также в здании будут педиатрическое отделение, кабинеты специалистов.