РИАМО - 24 ноя. Вечером в среду пробки на дорогах Москвы могут достичь 9 баллов из 10 максимальных, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Утром в среду дороги загружены на 5 баллов. Движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

К середине дня загруженность на дорогах будет оцениваться в 5-6 баллов и останется такой до вечера.

Ближе к концу дня в Москве ожидаются 8-9-балльные пробки. Это может быть связано с проведением дорожных работ на Волоколамском, Пятницком, Дмитровском, Варшавском шоссе, проспекте Мира и МКАД.