РИАМО - 24 ноя. Росздравнадзор поручил сотрудникам представительств ведомства в регионах выявлять в соцсетях и СМИ тех, кто участвует в антипрививочных кампаниях. За 3 недели они собрали данные на 37 активных противников вакцинации, в их отношении могут возбудить уголовные дела, пишет газета «Известия».

Материалы об антипрививочниках передали в прокуратуру и Следственный комитет. В Росздравнадзоре подчеркнули, что наказывать за агитацию против прививок могут по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ.

Больше всего нарушителей нашли в Карелии, здесь было собрано 18 материалов о противниках вакцинации. Следом идет Ростовская область с 8 материалами и Волгоградская область, где нашли пять антиваксеров.

«Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора», — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Противников вакцинации искали с помощью мониторинга региональных СМИ, соцсетей и мессенджеров. Те, кто выступает против прививок от коронавируса, мешают оперативно сформировать коллективный иммунитет.

«Один из самых глупых мифов, с которым я столкнулась, — это то, что вакцина от коронавируса пагубно влияет на репродуктивную систему. Вакцинация стимулирует работу иммунной системы, и наша иммунная система способна сталкиваться с большим количеством антигенов и адекватно вырабатывать антитела к каждому антигену», – рассказала врач-инфекционист Ольга Хоркавая.

Прививка от Covid-19 поможет не допустить тяжелого протекания болезни и избежать опасных последствий от заболевания коронавирусной инфекцией.

Статья 207.1 УК РФ, по которой Росздравнадзор предложил наказывать антиваксеров, осужденным может грозить штраф на сумму от 700 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, до года ограничения свободы или исправительных работ. При этом, если из-за ложной информации умрет человек, штраф может составить от 1 млн до 2 млн рублей или быть заменен на 5 лет заключения.

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