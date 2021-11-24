РИАМО - 24 ноя. Выделенные полосы для движения общественного транспорта появится еще на 5 участках столичных улиц с 13 декабря. Это Зеленодольская, Электродная и Верхняя Сыромятническая улицы, Симферопольское и Новорязанское шоссе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выделенки позволят сократить время в пути для нескольких десятков тысяч пассажиров.

Полоса длинной 400 м будет размещена на Зеленодольской улице от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта. В настоящее время по этому маршруту курсируют 4 автобуса.

Следующая выделенная полоса появится на Электродной улице от 3-го Плехановского переулка до шоссе Энтузиастов. Ее протяженность составит 450 м. С 13 декабря правом приоритетного проезда там будут пользоваться маршруты №46 и 659.

На Верхней Сыромятнической улице от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка в обоих направлениях выделят специальную полосу. Выделенка на левой полосе обеспечит приоритетный проезд компенсационному автобусу №024, также на этом участке курсирует автобус №40.

Специальная полоса появится на съезде с Симферопольского на Варшавское шоссе при движении из области. На этом участке курсирует маршрут С919. Самый длинный участок выделенной линии организуют в оба направления на Новорязанском шоссе — от МКАД до дома №4 по Новорязанскому шоссе. ​

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