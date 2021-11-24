РИАМО - 24 ноя. Медицинских работников, которые являются противниками вакцинации от коронавируса, следует лишать аккредитации. У противников вакцинации нет возможности опираться на профессиональные научные статьи, считает главный врач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.

Медик поддержал открытое письмо известных врачей с призывом усилить вакцинацию от Covid-19 по всей стране. Под письмом подписались такие специалисты, как главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.

«Вакциноскептиков, если они медицинские работники, я бы просто-напросто лишал аккредитации. Даже при том кадровом голоде, который сейчас существует. И по крайней мере на аттестационных комиссиях и на аккредитациях я бы жестко ставил вопрос: вакциноскептик или нет? Если антиваксер, то ни о какой защите категории, ни о подтверждении категории речи быть не может», – подчеркнул Райхман.

При этом у противников вакцинации нет возможности опираться на профессиональные научные статьи.

«Ни в Америке, Франции, Англии - нигде врачи не выступают против вакцинации. Те, кто позволяет это себе, не имеют право называться врачами и вообще медицинскими работниками», – добавил Райхман.

Лечение Covid-пациентов

Минимальная стоимость лечения заразившихся коронавирусом обходится бюджету в 109 тыс. рублей. Максимальные затраты идут на поддержку тех, кто находится в реанимации: на помощь таким больным выделяют до 300 тыс. рублей.

«А это деньги, которые могли бы быть направлены на оказание плановой, профилактической медицинской помощи: на лечение онкопациентов, на лечение пациентов с болезнями кровообращения, системными заболеваниями и так далее. То есть вакциноскептики отнимают деньги у пациентов, которые нуждаются в плановой медицинской помощи», – сказал Райхман.

На обслуживание ковидных пациентов направляют многих врачей узких специальностей. Это приводит к тому, что ожидание приема врача тянется до 10 дней.

Райхман напомнил, как в 1959 году в Москве прошла вакцинация от натуральной оспы. Москвичи сделали прививки в течение 11 дней, за двое суток были выявлены все контакты и изолированы. Погибло тогда 3 человека.

«И я бы хотел сказать, чтобы перестали слушать и читать дилетантов. Если они хотят умирать, ну что ж, так и будет, второго варианта нет. Они болеют и раз, и два, и три. У нас уже есть пациенты, которые заболевают третий раз. У меня пять внуков, и я клянусь этими внуками, ни один пациент от прививки не умер, не было таких случаев», – добавил Райхман.

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