РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Люберецкие медики присоединились к открытому письму известных врачей, адресованному противникам вакцинации от Covid-19. Так, медики Люберец отметили, что отказ от вакцинации приводит к огромным потерям человеческих жизней.

Ранее известные медики написали открытое письмо с призывом усилить вакцинацию от коронавируса на территории всей России. Письмо подписали такие специалисты, как главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.

Врачи также призвали противников вакцинации посетить «красные зоны» больниц.

Заведующий инфекционного отделения №3 Люберецкой областной больницы Камо Казарян присоединился к высказываниям. По его словам, большая часть пациентов инфекционного стационара, расположенного в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий», это люди, не проходившие вакцинацию.

«Как правило, эти люди переносят заболевание в более тяжелой форме и с агрессивным течением. <…> Мы приглашаем каждого посетить наш госпиталь и лично увидеть ту боль и страдание, которые переживают люди, болеющие Covid-19», - сказал Казарян.

Руководитель инфекционного стационара по Covid-19 Люберецкой областной больницы Музаффар Закиров добавил, что по его опыту каждая волна пандемии протекает гораздо тяжелее предыдущей.

«В ковидном госпитале я работаю вот уже скоро 2 года, каждая последующая волна протекает гораздо тяжелее, с более агрессивным течением, коротким инкубационным периодом и затрагивает работоспособную категорию населения», - сказал Закиров.

Он отметил, что отказ от вакцинации приводит к огромным потерям человеческих жизней.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>