РИАМО - 24 ноя. Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что открытое письмо противникам вакцинации от Covid-19 было написано по той причине, что антипрививочники выступают против вакцинации и ограничительных мер, используя мнение известных и уважаемых людей в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известные в России врачи обратились к противникам вакцинации от Covid-19 с открытым письмом. В нем медики предложили противникам вакцинации посетить реанимацию, морги и «красную зону».

Отдельно среди адресатов письма упоминаются лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, артисты Мария Шукшина, Егор Бероев и другие знаменитости.

Проценко отметил, что скоро исполнится 2 года с начала пандемии. Медики борются против инфекции, ежедневно умирают более тысячи человек. В то же время некоторые люди приводят контраргументы против прививок и ограничительных мер и ссылаются на мнение известных в России людей.

«Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего», — написал Проценко в своем Telegram-канале.

Врач отметил, что противники вакцинации могут сами посмотреть в «красных зонах», как люди борются за свою жизнь, услышать истории пациентов, которые поверили антипрививочникам, а не медикам. Проценко считает, что те, кто вводит своих сторонников в заблуждение, не имеет морального права проигнорировать открытое письмо.

По мнению Проценко, после посещения «красных зон» больниц известные противники вакцинации поменяют свое отношение.

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