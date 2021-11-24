РИАМО - 24 ноя. С января по октябрь 2021 года за финансовой поддержкой города обратились 17 промышленных предприятий столицы: 13 из них получат ее в формате субсидий, а остальные – в виде льготных займов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая сумма средств, выделенных производствам, превысила 800 миллионов рублей.

«Мы предлагаем различные варианты поддержки промышленного сектора. Предприятиям присваиваются статусы, открывающие доступ к налоговым льготам, оказывается содействие в поиске площадок для локализации в Москве и освоении зарубежных рынков. Финансовую помощь можно получить в виде субсидий и займов. В этом году город уже одобрил поддержку 17 предприятиям, на эти цели в общей сложности было выделено более 800 миллионов рублей», – рассказал заместитель мэра.

Владимир Ефимов добавил, что в будущем промышленникам города станет доступна новая мера поддержки. Они смогут компенсировать свои расходы на выплату процентов по кредитам на новое оборудование и права на результаты интеллектуальной деятельности, необходимые для работы производства. Компенсация предоставляется сроком на три года, соответствует ключевой ставке ЦБ, но не превышает 100 миллионов рублей в год.

«За счет нового инструмента предприятие может снизить не только фактические, но и будущие затраты. Городу появление этого вида поддержки тоже выгодно: каждый рубль, предоставленный в рамках компенсации, привлечет 10 рублей инвестиций в экономику столицы», - отметил Владимир Ефимов.