РИАМО - 24 ноя. Приближается «черная пятница» - время масштабных распродаж во многих магазинах, не за горами и пора подготовки новогодних подарков. В покупательском азарте легко потратить все деньги и оказаться в финансовой яме. О том, как делать покупки осознанно и избежать бессмысленных трат, в беседе с РИАМО рассказала врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Рациональность vs азарт

Панова отметила, что все акции и распродажи чаще всего воздействуют не на рациональное, а на эмоциональное.

«Кажется, почему так, ведь рационально купить вещь со скидкой? В том-то и дело, что зачастую нет. Если это касается крупной покупки, которая давно планировалась, то тут все просто - люди заранее выделяют на нее бюджет, отслеживают стоимость и если на распродаже действительно выгодная цена, то с радостью приобретают эту вещь. Другое дело, если покупателем движут нерациональные мотивы и он видит только лишь конечную цель - покупку, а о ее нужности и стоимости даже не задумывается», - сказала Панова.

Она добавила, что из всего этого следует первое правило безопасных для кошелька покупок в «черную пятницу» - брать именно те вещи, которые реально нужны и были запланированы к покупке, которые были бы приобретены даже без скидки.

«Проблемы начинаются там, где заканчивается рациональное планирование и включается влечение: «Хорошенькая же кофточка и недорого, нужно брать!». После того, как азартная погоня за выгодой закончится, внезапно выяснится, что кофточка не подходит по размеру или стилю, а при беспристрастной оценке вообще окажется, что она не нужна и даром. Поэтому каждый раз, когда вас тянет немедленно купить скидочную вещь, остановитесь и хорошенько подумайте, действительно ли в ней есть необходимость», - пояснила Панова.

Не отказываемся от радости

При этом психотерапевт не призывает жить строго по плану, покупать только нужное и ходить по магазинам со списком, от которого нельзя отступить. Не стоит отказываться от возможности побаловать себя спонтанными приобретениями в распродажу, и тут кроется второй секрет необременительных для бюджета покупок - умеренность.

«Можно получать радость от шопинга, но важно не потратить чрезмерно много, чтобы не пришлось класть зубы на полку и занимать до зарплаты. Для этого нужно четко понимать, сколько вы имеете возможность потратить просто так, для удовольствия, и баловать себя в рамках заданной суммы», - отметила эксперт.

По ее словам, зачастую радость от незначительной покупки не менее сильная, чем от крупных приобретений.

«Например, радости от недорогого аксессуара может быть даже больше, чем от дорогостоящего чуда техники. Можно не покупать последнюю модель iPhone, но каждый месяц менять чехлы на старом смартфоне, если у вас есть потребность регулярно радовать себя покупками», - рассказала психотерапевт.

При этом Панова подчеркнула, что есть состояния, при которых импульсивные покупки контролировать очень сложно.

«Это гипоманиакальные фазы при биполярном расстройстве и некоторых других психических состояниях. Если вы или ваш близкий, несмотря на все попытки планирования, регулярно наносите серьезный ущерб семейному бюджету крупными и ненужными покупками, то имеет смысл заглянуть к врачу-психиатру или психотерапевту. Вот это будет как раз очень рациональным вложением средств», - заключила Панова.