РИАМО - 24 ноя. Всеобщая вакцинация от коронавируса поможет быстрее вернуться к нормальной доковидной жизни, считает главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Врач согласился с доводами известных медиков усилить вакцинацию от Covid-19 в России. Ранее открытое письмо с таким призывом подписали такие врачи, как главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.

«Есть определенная группа населения, которая не хочет делать прививки. Мало того, что она сама не хочет делать прививки, но и убеждает в этом окружающих, родственников, друзей. Мы видим, что ковид не щадит никого и, наверное, каждой семьи он коснулся в той или иной мере: детей, родителей, знакомых, родственников», – сказал Осипов.

Медик отметил, что привитые от коронавируса люди переносят заболевание в легкой или среднетяжелой форме и быстрее выздоравливают. При этом такие пациенты не нуждаются в искусственной вентиляции легких.

«Ограничения, которые вводит правительство, правильные, хотя они создают нам какие-то неудобства в жизни. Да, мы живем в ковидную эпоху, и мы с этими ограничениями не можем встречаться со знакомыми, посещать массовые мероприятия, дети тоже не могут ходить на какие-то мероприятия свои. И мы теряем людей, знакомых, родственников. Дети остаются без родителей, родителей остаются без детей - вообще это страшно», — подчеркнул Осипов.

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