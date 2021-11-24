РИАМО - 24 ноя. Вакцинироваться от коронавируса нужно максимально большому количеству жителей России. Вакцинация является единственным способом остановить пандемию Covid-19, сообщил главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

Он поддержал открытое письмо известных медиков с призывом усилить вакцинацию от коронавируса на территории всей России. Письмо подписали такие врачи, как главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко.

«Полностью согласен с мнением, что необходимо вакцинировать максимально большое количество людей нашей страны. Потому что мы видим, что это единственный способ в настоящий момент эту пандемию остановить. Уже четвертая волна прошла, и еще неизвестно, сколько волн будет впереди и, конечно, выхода другого, как вакцинация, у нас нет», – сказал Фадеев.

Врач отметил, что в Одинцове развернуто более 1 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, из них не более 30 человек перед этим прошли вакцинацию. 97% всех тяжело больных Covid-19 не были привиты.

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