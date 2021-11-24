РИАМО - 24 ноя. Самый большой в Москве каток откроется на ВДНХ 26 ноября. Посетители, пришедшие на открытие, смогут насладиться театральными постановками, выступлениями артистов на льду и диджей-сетами. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Начало программы назначено на 17 часов. Тема нового сезона — «Сказочная зима». В этом году работа катка продлится до 27 февраля.

«Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тыс. кв. м, а его общая площадь с инфраструктурой — 53 тыс. кв. м», — отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Кататься на катке можно будет по дорожкам от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие». Создадут условия и для детей – специальную арену размером поменьше. Ее площадь составляет 9 тыс. кв. м.

Каток будет работать с понедельник по пятницу с 11:00 до 23:00, в субботу и воскресенье, а также в праздники - с 10:00 до 23:00. Два часа отведено для техперерыва – с 15:00 до 17:00.

В этом сезоне праздничные программы на катке будут проходить на Новый год, День студента, День всех влюбленных и День защитника Отечества.

Посетители смогут купить абонемент для посещения со скидкой, также предусмотрены скидки для групп от 50 человек.

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