РИАМО - 24 ноя. Известные в России врачи обратились к противникам вакцинации от Covid-19 с открытым письмом. В нем медики предложили противникам вакцинации посетить реанимацию, морги и «красную зону», сообщает РИА Новости.

Врачи адресовали свое письмо всем, кто не поддерживает вакцинацию от коронавирусной инфекции. Отдельно среди адресатов упоминаются лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, артисты Мария Шукшина, Егор Бероев, Оскар Кучера, Екатерина Лель и Юрий Лоза.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от Covid-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц», – говорится в открытом письме.

Авторы письма предполагают, что так противники вакцинации смогут изменить свою позицию.

Всего свою подпись под открытым письмом поставили 11 врачей. Среди них главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Вакцинация от Covid-19 проводится по всей России. Первая вакцина для профилактики коронавирусной инфекции от НИЦЭМ имени Гамалеи была зарегистрирована в августе 2020 г., она получила название «Спутник V». Также в стране были созданы «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

В начале мая 2021 года была зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт», а в августе Минздрав России одобрил «ЭпиВакКорону-Н».

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что уровень коллективного иммунитета в стране составляет около 50%. Этого недостаточно, поэтому темпы вакцинации следует увеличить.

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