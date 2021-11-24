РИАМО - 24 ноя. В среду в Подмосковье и столице при облачной с прояснениями погоде ожидается снег, местами будет метель, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться под влиянием антициклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 3 до минус 1 градуса, по Подмосковью - от минус 4 до плюс 1 градуса.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 80%.

Во второй половине дня пройдет снег от небольшого до умеренного, поднимется ветер, местами ожидается метель. ​