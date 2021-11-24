РИАМО - 24 ноя. На территории Москвы работы по замене шумозащитных экранов, запланированные на этот год, завершены на 70%, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в этом году заменим 100 тыс. кв. м конструкций, протяженностью примерно 22 км», - сказал Петр Бирюков.

По его словам, на сегодняшний день работы выполнены на 70%. Уже обновили экраны общей площадью около 70 тыс. кв. м.

Новые экраны уже появились на участке МКАД - от развязки «Рижская» до развязки «Строгино-Мякинино», Новорижской эстакаде, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице, а также на улице Мневники.

На данный момент ведутся работы на Варшавском шоссе (от МКАД до Подольска), улицах Александры Монаховой и Александра Печерского в новой Москве. На участке МКАД от «Рублевской» до «Рижской» транспортной развязки к работам приступят в скором времени.

Как отметил чиновник, единую городскую стилистику учитывают при замене шумозащитных экранов.

«Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволит упростить будущий ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание», - пояснил Бирюков.

Новые панели позволят добиться максимального поглощения шума для обеспечения комфорта и безопасности горожан. Они соответствуют всем требованиям ГОСТ.

Заммэра пояснил, что высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия. При выборе модели экрана учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет около 8 метров.