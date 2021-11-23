РИАМО - 23 ноя. В 2021 году 195 учреждений культуры Подмосковья прошли независимую оценку качества условий оказания услуг. Такие данные получены на основании опроса и анкетирования, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Оценку прошли учреждения культуры в 42 городских округах Московской области. Их сравнивали по открытости и доступности информации, комфорту условий предоставления услуг, доступности среды для маломобильных граждан, качеству работы персонала и удовлетворенности оказанными услугами.

Рассказать о своих впечатлениях от посещения подмосковных учреждений культуры гости могли, пройдя анкетирование и опрос. Всего в них в 2021 году поучаствовали 142 тыс. человек.

По результатам оценки лучшими были признаны Долгопрудненская централизованная библиотечная система, Центр культуры и досуга «Томилино» в Люберцах и Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в Подольске.

Худшие результаты показали Концертно-выставочный зад в Воскресенске, Парк культуры и отдыха города Лобня и Истринский драматический театр.