РИАМО - 23 ноя. В Мытищах произошла дорожная авария со смертельным исходом. Водитель иномарки врезался в ограждение вдоль трассы и погиб, сообщает Федеральное агентство новостей.

На съемке очевидца с места событий видно, что автомобиль завис на ограждении почти вертикально. При столкновении с препятствием пострадала передняя часть машины: крышка капота сильно повреждена, бампер разбит.

На место прибыли экстренные службы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения. В салоне авто находился еще один человек, пассажир не пострадал.