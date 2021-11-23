РИАМО - 23 ноя. У 19-летнего горожанина похитили сумку с вещами и деньгами, когда он находился в одном из ночных клубов Москвы. Сумма ущерба превысила 170 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Молодой человек проводил время в ночном клубе на улице Рочдельская. Там в период с полуночи до 3 часов ночи он оставил свою сумку без присмотра.

В ней находился кошелек стоимостью 30 тыс. рублей и 500 долларов. Сама сумка оценивается в 140 тыс. рублей.

Сотрудники полиции проводят проверку в порядке статей 144 и 145 УПК РФ.