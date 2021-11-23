РИАМО - 23 ноя. Школьники Подмосковья могут принять участие в уроке, посвященном разработке видеоигр. Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Урок цифры», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Учащимся расскажут о возможностях для профессионального развития в отрасли видеоигр и о том, как создаются новые проекты. Также школьники попробуют себя в роли специалистов индустрии. Ребят погрузят в обстановку игры и предложат доработать ее изнутри. Им предстоит создать персонажей, выбрать анимацию, объединять различные элементы внутри игры и провести тесты.

Младшеклассники выступят в роли программистов и художников-аниматоров. Учащиеся средней школы в рамках урока станут гейм-дизайнерами, тестировщиками и маркетологами. Старшеклассникам поручат работу продюсеров, расскажут о современных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры.

Принять участие в «Уроке цифры» можно онлайн на сайте проекта (https://урокцифры.рф/lessons/gamedev).