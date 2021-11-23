РИАМО - 23 ноя. После пожара в своей квартире певица Марина Хлебников остается под наблюдением врачей. Директор вокалистки Данила Прайс рассказал, что ее состояние стабилизируется, сообщает Nation News.

«Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления», — написал Прайс в своем Instagram-аккаунте.

Пожар в квартире исполнительницы произошел вечером 18 ноября. Предполагается, что возгорание произошло на кровати Хлебниковой. В качестве возможной причины называют непотушенную сигарету.

Публика знает Хлебникову по песням «Чашка кофею», «Солнышко мое, вставай!» и другим.

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