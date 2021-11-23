РИАМО - 23 ноя. ООО «Персона Делемо» подала заявление в подмосковное УФАС России, в котором сообщило о факте незаконного использования товарного знака. Решение было принято в пользу заявителя, сообщила пресс-служба управления.

Представители ООО «Персона Делемо» обнаружили, что в интерьере салона красоты «Персона» используются товарный знак и другие элементы фирменного стиля организации. УФАС рассмотрело дело и пришло к выводу, что ООО «Новая компания» и ООО «Вера» нарушили закон о защите конкуренции.

Они использовали обозначение «Персона» до степени смешения с товарным знаком «Персона имидж-лаборатория», которое принадлежало ООО «Персона Делемо». Ведомство постановило оштрафовать ООО «Новая компания» на сумму более 170 тыс. рублей.

Общество не согласилось с решением антимонопольной службы и обратилось в суд, однако тот отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления подмосковного УФАС.