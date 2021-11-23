РИАМО - 23 ноя. Главное управление региональной безопасности (ГУРБ) Московской области напомнило жителям региона о правилах хранения и ношения оружия, а также о запретах за нарушение которых владельцу оружия грозит ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, гражданам напоминают о запрете на ношение для самообороны огнестрельного длинноствольного оружия, холодного оружия и метательного стрелкового оружия, за исключением случаев его перевозки или транспортирования.

Также в ведомстве отметили, что запрещено хранение патронов к гражданскому оружию теми лицами, которые на законном основании не владеют таким оружием.

Заместитель председателя правительства Подмосковья – руководитель регионального ГУРБ Роман Каратаев отметил, что за нарушение правил хранения и ношения оружия его владельцу грозит административная ответственность.

При этом в случае повторного нарушения в течение 1 года, разрешение на хранение и ношение аннулируется, оружие забирается соответствующими органами, а повторное приобретение лицензии возможно только через определенное время.