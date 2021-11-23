РИАМО - 23 ноя. В отдел полиции по Таганскому району Москвы обратился мужчина, который рассказал, что из его авто похитили несколько вещей. Нанесенный ущерб оценивается в 120 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

На парковке на улице Николоямская 15 ноября неизвестный разбил окно автомобиля потерпевшего. Злоумышленник украл сумку, в которой находился телефон стоимостью 70 тыс. рублей, кошелек за 15 тыс. рублей и деньги в размере 35 тыс. рублей. После совершения кражи неизвестный скрылся с места преступления.

В итоге общий ущерб составил 120 тыс. рублей. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».